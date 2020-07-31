Из-за коронавируса в КПИ на карантин закрыли общежитие Института специальной связи и защиты информации.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По состоянию на пятницу, 31 июля, Covid-19 болеют 139 курсантов.
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В больницы Киева были госпитализированы 10 курсантов, среди которых также и один преподаватель, все остальные лечатся в общежитии под наблюдением медиков.
— Специалисты Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины тестируют всех, кто контактировал с инфицированными, — отметил Кличко.
В общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ регулярно проводят дезинфекцию, а у здания дежурит полиция.
Отмечается, что в конце июля курсанты должны были ехать в отпуск, однако из-за вовремя введенного карантина удалось предотвратить массовое распространение Covid-19.
О коронавирусе в КПИ стало известно 26 июля, когда инфекцию обнаружили у 52 курсантов института.
Уже 29 июля количество случаев возросло до 133.
Всего в общежитии проживают 152 курсанта.