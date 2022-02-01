Реестры и электронные системы сферы здравоохранения Украины остались невредимыми во время недавней хакерской атаки на государственные органы.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в интервью одному из изданий.

— Наши системы и реестры остались невредимыми, — отметила она.

Карчевич подчеркнула, что на электронную систему здравоохранения (ЭСЗ) регулярно осуществляются хакерские атаки. Так, с начала функционирования система защиты обезвредила сотни угроз и атак.

Но защита данных и информации системы соответствует украинскому законодательству. В частности имеющийся аттестат комплексной системы защиты информации, то есть она отвечает национальным стандартам обеспечения защиты данных и предотвращения вмешательством. Система периодически проходит аудиты безопасности, также ведется работа по проверке стрессоустойчивости и других характеристик безопасности.

Замминистра добавила, что система защиты построена таким образом, что персональные данные человека и медицинские данные хранятся отдельно. Соответственно, если даже происходит хакерская атака, то получить информацию о медицинских данных конкретного человека невозможно.

В ночь на 14 января от хакерской атаки пострадали около 70 сайтов государственных органов. В список вошли сайты Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, ГСЧС, Кабинета министров, Минэнерго и тому подобное.

Тогда с сайта Министерства иностранных дел Украины пользователей переадресовывало на страницу с черным фоном, где содержалось сообщение провокационного содержания на украинском, русском и польском языках.

Фото: Мария Карчевич