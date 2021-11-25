Сегодня, 25 ноября, ночью диспетчер скорой медицинской помощи г. Кременная Луганской области сообщил полиции о госпитализации пятерых несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 10 лет с предварительным диагнозом — пищевое отравление.

Установлено, что около 2 часов ночи пяти воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь. Детей госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и криминалистической лаборатории, руководство Следственного управления ГУНП и прокуратуры, представители Госпотребслужбы. Они ищут причины отравления детей.

Следователями информация о происшествии внесена в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Пищевое отравление имеет множество потенциальных причин: бактерии, вирусы, простейшие. Наиболее распространенные — это кишечная палочка, сальмонелла, норовирус, гепатит А и листерия.