Херсонская область в красной зоне: инфицированных госпитализируют из очередей на прививку

Херсонская область перешла в красную зону из-за высокого порога заражений коронавирусом.

С полуночи 15 октября решение, которое приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, вступило в силу. В Херсоне и области ввели в действие предусмотренные для красного уровня ограничительные противоэпидемические меры.

В городе зафиксировали длинные очереди из тех, кто хочет вакцинироваться от коронавируса.

Об этом заявил и. о. заместителя мэра Роман Головня на брифинге, сообщают Подробности.

— В городе — бум вакцинации, выстроились очереди. По состоянию на утро 13 октября у нас около 20% всего населения имеет две дозы вакцины — это то, что зеленый сертификат, — сказал Головня.

Около 126 000 местных жителей уже получили первую дозу вакцины.

Чиновник отметил, что был случай, когда человеку в очереди на вакцинацию стало плохо. Вызвали скорую, сделали экспресс-тест на коронавирус — оказался положительным.

— Дотянули до последнего, когда в пик эпидемии массово собираемся для того, чтобы вакцинироваться, — отметил он.

Особенности красной зоны карантина

Власть делает акцент на уровень вакцинации у персонала и клиентов сфер обслуживания.

Общественные учреждения будут работать только при условии полной иммунизации 100% персонала, а обслуживать — полностью вакцинированных клиентов.

Разрешили работу школ, где 100% персонала будут вакцинированы. Другие перейдут на онлайн-работу.

Транспорт в красной зоне не станут останавливать, однако ужесточат требования к водителям, пассажиров и дезинфекции салона.