В Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности создали чат-бот Химическая (не)Безопасность! Как действовать — https://t.me/chemicalsafety_bot. Из него можно узнать, как быстро и правильно реагировать при применении химического оружия или техногенной катастрофе.
Чат-бот поможет:
- выявить признаки химической атаки;
- узнать о различных химических веществах и научиться их различать;
- получить алгоритм действий в случае опасности;
- проанализировать состояние домашней аптечки.
Что делать
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- Имейте чат-бот под рукой.
- Просмотрите его и изучите его структуру.
- Поделитесь чатом с родными, друзьями, коллегами.
Проект создан при поддержке программы Украинский фонд быстрого реагирования, которую реализует IREX при поддержке Государственного департамента США и с помощью ГО Ассоциация психологического консультирования и травмотерапии.