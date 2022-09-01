В Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности создали чат-бот Химическая (не)Безопасность! Как действовать — https://t.me/chemicalsafety_bot. Из него можно узнать, как быстро и правильно реагировать при применении химического оружия или техногенной катастрофе.

Чат-бот поможет:

выявить признаки химической атаки;

узнать о различных химических веществах и научиться их различать;

получить алгоритм действий в случае опасности;

проанализировать состояние домашней аптечки.

Что делать

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Имейте чат-бот под рукой.

Просмотрите его и изучите его структуру.

Поделитесь чатом с родными, друзьями, коллегами.

Проект создан при поддержке программы Украинский фонд быстрого реагирования, которую реализует IREX при поддержке Государственного департамента США и с помощью ГО Ассоциация психологического консультирования и травмотерапии.