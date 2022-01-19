13-летний Андрей мужественный не по годам. В последнее время он перенес семь курсов химиотерапии и несколько курсов лучевой терапии. Но рак костей – саркома Юинга – был неумолим.

Мальчик сначала лечился в житомирской больнице, затем в Институте рака. А когда казалось, что все методы лечения исчерпаны, он попал в Охматдет.

Совместная работа заведующего отделением пластическо-реконструктивной микрохирургии Охматдета Владимира Фидельского и детского онкохирурга из Киевского городского клинического онкологического центра Вадима Кобыся спасла не одного пациента с диагнозом саркома Юинга. Андрей – один из них.

Мальчику удалили саркому из пяточной кости и сделали костную пластику васкуляризованным аутотрансплантатом из правой малоберцовой кости.

Злокачественная опухоль почти уничтожила пяточную кость мальчика. Чтобы спасти пятку Андрея и не ставить ребенку пожизненный протез, команда врачей сделала сверхсложную операцию. Хирурги убрали всю пораженную часть пятки и пастеризовали кость.

Затем взяли для пересадки малоберцовую кость на сосудистой ножке и приживили ее в пятку, чтобы сформировать полноценную кость. Уникальная операция длилась 6 часов.

Костную пластику – редкое хирургическое вмешательство – не проводят в других больницах Украины. Впрочем, именно костная пластика способна преодолеть рак костей, когда химиотерапия бессильна. Мальчика еще ждет долгое восстановление, пока пересаженная кость сформирует полноценную пятку. Впрочем, самое сложное уже позади.

В Киеве врачи Охматдета удалили огромную опухоль с орбиты за глазом у 16-летней девушки. Специалистам удалось сохранить зрение подростку.

Глаза девочки внезапно увеличилось, когда ей было 5 лет. С того времени Лиза с мамой ездили по больницам Запорожья и Киева, чтобы выяснить причину. Среди возможных диагнозов были разные, в том числе и опухоль головного мозга.

Фото: Охматдет