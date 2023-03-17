Начальник офтальмологического отделения клиники хирургии Центрального госпиталя пограничной службы, военный хирург-офтальмолог Юлия Пименова показала обломок длиной около 1 см, который почти год пробыл в глазу освобожденного из плена защитника Мариуполя.

— Это последствия Азовстали, которыми занималась сегодня. Ранение глазного яблока произошло в апреле, — прокомментировала военный хирург в соцсети.

По ее словам, подавляющее большинство защитников Мариуполя, которые сейчас содержатся в плену РФ, получили многочисленные и тяжелые ранения.

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Хирург также отметила, процент ранений глаз среди освобожденных из плена военных Мариупольского гарнизона достаточно высок. Это обусловлено интенсивностью боев, а также отсутствием специализированной медицинской помощи, которая фактически не могла быть реализована в условиях Азовстали.

Врач констатировала, что такие случаи, к сожалению, часто являются фатальными.

Источник: Жінки зі сталі