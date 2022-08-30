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Хирургия одного дня в Украине: проведение несложных операций и выписка в течение суток

30 августа 2022, 17:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В 2022 году в Программе медицинских гарантий появился пакет Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Появление этого пакета создало для пациентов возможность не ложиться в больницу на долгое время, если оперативное вмешательство можно провести в стационаре за один день, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что к таким вмешательствам относятся, например:

  • операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты и т.п.);
  • операции на носу, ухе, рту, горле;
  • челюстно-лицевые хирургические операции;
  • диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию;
  • операции на щитовидной железе;
  • комплексная эндоскопия.

Сообщается, что во время проведения таких операций пациента оформляют в стационар, но он проводит на больничной койке до 24 часов, то есть уже в день проведения операции или на следующий день он может вернуться домой.

Однако, поскольку в большинстве случаев операции нуждаются в общей анестезии и имеют больший риск осложнений, чем амбулаторные вмешательства, иногда может потребоваться оставить пациента в стационаре на более длительный срок.

Тогда его госпитализируют в стационар на нужный срок. Для этого отдельное направление или какие-либо другие дополнительные действия со стороны пациента не требуется.

Источник
Минздрав
Теги
Медики МОЗ Украины Операция Хірург
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