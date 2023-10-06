Хирурги из Львовского Охматдета успешно провели сложную операцию пятимесячному мальчику, который родился с пороками — несращением губы, неба и альвеолярного отростка.

Мальчик по имени Богдан родился как часть двойни вместе со своим братом Назаром.

Богдан и его брат Назар родились на 39-й неделе беременности, при этом Богдан весил всего 1800 г, а Назар — 3000 г.

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Еще во время ультразвуковой диагностики беременности была обнаружена широкая расщелина губы, твердого и мягкого неба и альвеолярного отростка. Это было корнем проблем с питанием мальчика.

Мальчик все же набирал вес, благодаря правильно подобранным соскам.

Родители не медлили и обратились за помощью в Охматдет, где челюстно-лицевые хирурги порекомендовали делать тейпирование, чтобы создать благоприятные условия для успешной операции.

Эта процедура включает в себя использование специальных тейпов для стягивания и сужения расщелины.

По словам челюстно-лицевого хирурга Кристины Пограничной, этот метод дал колоссальный эффект.

После двухмесячного тейпирования наконец можно было приступать к операции.

Богдану было всего пять месяцев, когда его успешно прооперировали.

Врачи планируют следующую операцию через полгода.

Медики продолжают наблюдать за состоянием мальчика для обеспечения наилучшего возможного результата.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

Фото: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет