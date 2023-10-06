Хирурги из Львовского Охматдета успешно провели сложную операцию пятимесячному мальчику, который родился с пороками — несращением губы, неба и альвеолярного отростка.
Мальчик по имени Богдан родился как часть двойни вместе со своим братом Назаром.
Богдан и его брат Назар родились на 39-й неделе беременности, при этом Богдан весил всего 1800 г, а Назар — 3000 г.
Еще во время ультразвуковой диагностики беременности была обнаружена широкая расщелина губы, твердого и мягкого неба и альвеолярного отростка. Это было корнем проблем с питанием мальчика.
Мальчик все же набирал вес, благодаря правильно подобранным соскам.
Родители не медлили и обратились за помощью в Охматдет, где челюстно-лицевые хирурги порекомендовали делать тейпирование, чтобы создать благоприятные условия для успешной операции.
Эта процедура включает в себя использование специальных тейпов для стягивания и сужения расщелины.
По словам челюстно-лицевого хирурга Кристины Пограничной, этот метод дал колоссальный эффект.
После двухмесячного тейпирования наконец можно было приступать к операции.
Богдану было всего пять месяцев, когда его успешно прооперировали.
Врачи планируют следующую операцию через полгода.
Медики продолжают наблюдать за состоянием мальчика для обеспечения наилучшего возможного результата.
Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет
Фото: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет