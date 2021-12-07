В Украине усиливают эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами (полиомиелитом). Будет проведен детальный анализ данных по профилактическим прививкам против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №20 О мерах по предупреждению заболеваний полиомиелитом в Украине от 19 ноября 2021 года.

Структурные подразделения по здравоохранению Киевской городской и областных государственных администраций, учреждения здравоохранения всех форм собственности должны проанализировать выявленные за последние 6 месяцев случаи острого вялого паралича (ОВП) у детей в возрасте до 15 лет, госпитализированных в отделение инфекционного и/или неврологического профиля. Речь идет о тех областях (и г. Киев), где показатель таких случаев на 100 тысяч человек меньше 0,01.

Каждый человек со случаем ОВП должен быть лабораторно обследован для подтверждения или опровержения диагноза полиомиелит. В случае подтверждения случая ОВП необходимо отбирать пробы биоматериала у людей, контактировавших с больным в домашних условиях, в больнице и в организованных коллективах.

В Минздраве отметили, что с родителями, которые отказываются от прививок против полиомиелита для своих детей, проведут информационную работу относительно высоких рисков инфицирования и распространения полиомиелита среди невакцинированных.

Руководители центров контроля и профилактики болезней, Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Украины, Центра общественного здоровья (ЦОЗ) среди прочего должны расширить точки отбора образцов из окружающей среды (сточные воды отделений инфекционного, неврологического профиля) на территориях всех областей.

Кроме того, проведут детальный анализ данных по профилактическим прививкам против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.

В октябре 2021 года в Ровенской области в многодетной семье был подтвержден паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Родители ребенка сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

До этого случая в Украине последний раз дети болели полиомиелитом в 2015 году. Тогда заразились двое детей, которые на всю жизнь остались парализованными.