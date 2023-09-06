9-летний Алексей попал во Львовский Охматдет с кистой в брюшной полости. Однако, в каком органе возникла патология и причину ее происхождения, ранее установить не удавалось.

Даже компьютерная томография с контрастным усилением не давала результатов.

Но во время лапароскопической диагностики врачи обнаружили, что кистой был тотальный гидронефроз левой почки.

Это прогрессирующее заболевание, которое проявляется в увеличении органа из-за замедления оттока мочи.

— Почку раздуло и она перестала функционировать. Следовательно, ее нельзя было оставлять. Потому что она могла со временем загноиться, — рассказал детский хирург Николай Микита.

По словам врача, жить с такой почкой — это словно ходить с бомбой внутри.

После оперативного вмешательства Алексей чувствует себя хорошо и постепенно выздоравливает.

Источник и фото: Львовский Охматдет