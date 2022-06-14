В соцсетях Киева распространяется информация, что в водопроводе столицы есть холерная палочка. И нельзя чистить зубы и мыть ею фрукты и овощи. Это фейковая информация, заверили в КГГА.

В настоящее время качество воды в водопроводе Киева полностью отвечает санитарным нормам.

— Качество питьевой воды контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от ДСанПиН 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна, — отмечается в сообщении.

Фейковая информация о распространении холерной палочки в воде и возможной вспышке холеры в Киеве, скорее всего, направлена ​​на нагнетание паники и дестабилизацию ситуации в столице. В Киевводоканале уверяют, что информация о холерной палочке – это фейк.

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Все водопроводные постройки, все процессы водоснабжения работают в установленном режиме. Все необходимые реагенты в Киевеводоканале есть.