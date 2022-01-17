В Индии мужчина получил 12 доз вакцины от коронавируса.

С февраля 2021-го по январь 2022 года 84-летний Брахамдев Мандал многократно проходил ревакцинацию, пока мужчину не разоблачили представители местных властей.

Мужчина аргументировал свой поступок тем, что не хотел заболеть коронавирусом, а чувствовать себя здоровым и защищенным.

Он рассказал работникам СМИ, что за год ни разу не болел.

Сделать много прививок ему удалось благодаря использованию паспортов других людей, с ними он приходил на вакцинацию от коронавируса.

Теперь его ждет уголовная ответственность.

Иммунизация продолжается в мире с декабря 2020 года. Успехов в этом добились страны ЕС, ОАЭ, Израиль. Там граждане уже получили дополнительные дозы. Однако в Африке, например, мало граждан сделали прививку.

ВОЗ призывает проводить вакцинацию равномерно, ведь только так получится преодолеть пандемию.

Источник: Daily Mail