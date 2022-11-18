Специалистам Пекинского союзного медицинского колледжа удалось взять под контроль тяжелое отравление ртутью, которую 25-летний пациент сам ввел себе в вену, чтобы избавиться от грибка в паху.

Сообщается, что молодой человек страдал дерматофитией или стригущим лишаем, который заражает кожу микроскопическими грибами. И хотя у парня была возможность вылечить инфекцию с помощью вполне доступных препаратов, он все же предпочел сомнительные средства народной медицины.

Отмечается, что мужчина в течение трех месяцев чувствовал нарастающую усталость, тошноту, его мучил сухой кашель. Выяснилось, что за неделю до появления жалоб пациент ввел себе в вену 4 мл элементарной ртути, чтобы избавиться от грибка в паховой области.

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Согласно анализам, уровень ртути в его моче превышал допустимый более чем в 600 раз, а в крови — в 360 раз. Уровень гемоглобина был вдвое меньше предела нормы. На рентгене врачи заметили многочисленные металлические включения в легких, печени, почках, венах и правом предсердии и желудочке.

В результате больному назначили хелатную терапию унитиолом – соединением, которое связывает ртуть и выводит из организма вместе с мочой. Через две недели симптомы пациента существенно ослабли. Его выписали на амбулаторное лечение с продолжением хелатной терапии. Впрочем, удалось ли юноше вылечить лишай врачи не сообщают.

Источник: nauka.ua