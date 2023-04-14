Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова прооперировали молодого воина, чтобы подготовить травматически ампутированную ногу к протезированию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Истекая кровью после прямого попадания танкового снаряда, с оторванной ногой, которая лежала рядом, Владимир был доставлен в Мечникова. Врачи изо всех сил старались сохранить конечность. Но чуда, к сожалению, не произошло, — пишет Рыженко.

По словам медика, заведующий центром травматологии Валерий Томилин провел операцию, которая позволит ускорить реабилитацию и поставить надежный протез.

Как стало известно, до полномасштабного вторжения Владимир мечтал стать чемпионом по гребле сначала в Украине, потом за рубежом. Но война изменила планы, парень пошел защищать Родину.

— Он трижды возвращался к своим побратимам после ранений, но ситуация с ногой выбила его из строя, — пишет Рыженко.

Директор клиники рассказал, что друзья не забывают Владимира, ждут его возвращения на службу в качестве инструктора.

По словам Рыженко, для парня очень важно, что рядом с ним его невеста Оксана, которая стала для героя настоящей поддержкой.

Сегодня воин учится ходить на костылях и верит в то, что обязательно будет победа и их с Оксаной свадьба родном Николаеве.

Источник: Сергей Рыженко