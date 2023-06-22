Согласно Закону Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании пособие в связи с временной нетрудоспособностью выплачивается застрахованным лицам в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) при наличии у них более восьми лет страхового стажа.

Но некоторые категории украинцев имеют право на полную оплату больничного, независимо от того, есть у них 8 лет стажа или нет. Таких категорий семь:

граждане из числа 1-3 группы лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

один из родителей или лицо, которое их заменяет, ухаживающее за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

лица, отнесенные к жертвам нацистских преследований;

доноры, имеющие право на льготу;

реабилитированные лица, жертвы репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, которые были подвергнуты репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы либо принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или другого репрессивного органа.

Основанием для оформления листка нетрудоспособности является медицинское заключение или решение органа опеки и попечительства.

Открывать больничный можно через Электронный реестр Пенсионного фонда.

На период действия военного положения в случае отсутствия в учреждении здравоохранения бланков листков нетрудоспособности и невозможности их получения разрешается выдача листков нетрудоспособности, распечатанных на белом листе бумаги по форме, утвержденной соответствующими приказами.