Информационная система Helsi — одна из многих информационных систем, которой пользуются пациенты. Зайдя на личную страницу Helsi, можно отследить данные о своих визитах к врачу, о медуслугах, которые получил.

Врачи также вносят эту информацию в центральную базу данных Электронной системы здравоохранения. Контроль обоюдный.

Но что делать, если, зайдя на Helsi, вы обнаружили, что вроде бы, были у врача на приеме, хотя на самом деле в это время ничего такого не делали. Что за фейковая запись на вашей личной конфиденциальной странице?

Минздрав утверждает, что не стоит сразу горячиться. Возможно, это обозначены приемы, когда осуществлялась вакцинация, проводились какие-то медицинские процедуры или прохождение ВВК.

Конечно, врач мог и ошибочно внести запись. Работа с информационной системой требует придирчивости и аккуратности. Однако, не исключены и злоупотребления. Ведь врачам начисляются деньги за предоставление медицинских услуг.

Чтобы исключить несуществующие визиты и услуги Национальная служба здоровья Украины анализирует каждую запись. И, к сожалению, около 10% целевых записей снимаются с оплаты.

Только за прошлый год было выявлено 16 670 записей-повторов. Это позволило избежать лишних выплат более чем на 5 млн гривен.

Недобросовестные врачи наживаются даже на мертвых душах. НСЗУ проверило более полумиллиона записей о смерти пациента. И установило, что уже после этого люди, вроде бы, записывались к врачу. Благодаря тщательной проверке удалось фактически вернуть 158 млн гривен.

Поэтому Минздрав призывает пациентов, которые обнаружили в личном кабинете Helsi запись о каком-то сомнительном визите, обязательно подать жалобу в Национальную службу здоровья по телефону 16-77.

Параллельно обратиться с письменным заявлением непосредственно к руководству медучреждения, в котором зафиксирован визит.

Каждая жалоба тщательно и беспристрастно проверяется. Если будет зафиксировано злоупотребление, дело передадут в правоохранительные органы.