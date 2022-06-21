Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Больные диабетом под угрозой гибели: ситуация с инсулином в Мариуполе полностью вышла из-под контроля

21 июня 2022, 11:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Маріуполь

Ситуация с инсулинозависимыми пациентами в оккупированном российскими войсками Мариуполе полностью вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

— Всего в Мариуполе осталось не меньше тысячи людей, больных сахарным диабетом. Все они в состоянии реальной угрозы гибели из-за отсутствия привычного инсулина и медицинского коллапса, — написал он.

Читайте также:
медикиВывезли в Донецк медоборудование на несколько миллионов гривен: РФ продолжает грабить Мариуполь

Сейчас смотрят

По словам Петра Андрющенко, нехватку врачей оккупанты пытаются решать “волонтерскими бригадами врачей” из РФ. Пока результата от этого мало.

Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение похоже на “помазать зеленкой и отпустить домой”, сообщает советник городского головы.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский горсовет

Теги
Інсулін Війна в Україні Диабет Мариуполь
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь