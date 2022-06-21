Ситуация с инсулинозависимыми пациентами в оккупированном российскими войсками Мариуполе полностью вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

— Всего в Мариуполе осталось не меньше тысячи людей, больных сахарным диабетом. Все они в состоянии реальной угрозы гибели из-за отсутствия привычного инсулина и медицинского коллапса, — написал он.

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По словам Петра Андрющенко, нехватку врачей оккупанты пытаются решать “волонтерскими бригадами врачей” из РФ. Пока результата от этого мало.

Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение похоже на “помазать зеленкой и отпустить домой”, сообщает советник городского головы.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский горсовет