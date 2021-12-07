Новое исследование свидетельствует, что лекарственное средство, более известное под названием виагра, снижает риск развития болезни Альцгеймера почти на 70%.

Это показал скрининг данных более 7 млн ​​пациентов.

Американские медики под руководством Фейсюн Чена из клиники Кливленда пытались найти лекарство для лечения болезни Альцгеймера среди уже одобренных препаратов.

Они проанализировали 1 600 препаратов. Самую сильную корреляцию продемонстрировала виагра. Они выяснили, что этот препарат может оказаться эффективным при лечении болезни Альцгеймера.

Проанализировав базу данных страховых компаний, врачи увидели, что действительно среди пациентов, которым назначали виагру, за шесть лет страдающих болезнью Альцгеймера на 69% меньше, чем среди других людей.

Силденафил – действующее вещество виагры – одно из самых популярных средств от эректильной дисфункции. Исследования подтвердили, что в присутствии силденафила нейроны растут быстрее, а характерны для характерны для нейродегенерации процессы в них шли, напротив – медленнее.

Ученые увидели, что силденафил оказывает неожиданный побочный эффект: он может снижать накопление белковых бляшек, характерных для болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Несмотря на эти факты, авторы предостерегают, что найденная связь может быть случайной и в будущем необходимы клинические исследования, которые будут включать как женщин, так и мужчин, а также группу плацебо.

Результаты испытаний назального спрея от Альцгеймера могут дать больше информации о том, как предотвратить прогрессирование заболевания, поскольку участники должны быть на ранней стадии болезни, а в противном случае – здоровыми.

Источник: Nature Aging