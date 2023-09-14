Американке Шони Чессер сейчас 72 года, и почти 20 лет она прожила в домике, который смастерила в ветвях большого дерева на севере Майями.

После того, как умер ее сын, Шони, страдавшая клаустрофобией, поняла, что не сможет самостоятельно выжить в привычном доме, стены давили на нее и заставляли страдать.

— Для меня жить на открытом воздухе это единственный способ жить вообще, — объясняет женщина, у которой уже достаточно почтенный возраст.

Однако соседство с домиком на дереве, который владелица назвала Тики, вызвало у местных жителей негативные чувства. Может, они не очень хотели жить рядом с чудаковатой старухой, которая имела психиатрический диагноз. Кто знает.

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В 2015 году они пожаловались в Департамент по обеспечению соблюдения строительных норм, что их соседка живет в опасном домике на дереве.

Бабушка двух внуков получила уведомление о штрафе и проигнорировала его. За восемь лет Чессер накопила штрафов на сумму почти $40 тыс.

В ее домике Тики есть все, что нужно для жизни и получения удовольствия от нее — спальня на дереве, кухня и гостиная на земле, бассейн, фонтан и новая спальня, которую она построила внутри хижины в прошлом году.

Теперь все это предписано снести, как здание, не соответствующее нормам.

Куда деваться Шони Чессер, очень активно обсуждают в социальных сетях, создан даже фонд ее поддержки.

Возможно именно давление общественности заставило руководство округа Майами-Дейд заявить, что они не предпримут никаких действий по сносу домика на дереве, просто постараются привести объект в соответствие с нормами.

Фото: Saveshawneesparadise