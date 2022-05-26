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И это только на этой неделе: во Львове появились на свет три пары двойняшек

26 мая 2022, 10:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети

На этой неделе в родильном доме Территориального медицинского объединения №3 Львова появились на свет сразу три пары двойняшек.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета на своем официальном сайте

— Одна пара детей родилась в воскресенье, еще две – в понедельник. Помогли явиться им на свет врачи Ольга Коваль и Вальдемар Надежко вместе с медицинским персоналом Третьего ТМО Львова.

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Сообщается, что малыши активно набирают вес, а их мамы благополучно восстанавливают силы в послеродовых палатах.

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По словам счастливой мамы двойняшек Дениса и Даши, первого ребенка, девочку, она рожала в этом же роддоме и тоже при помощи акушера-гинеколога Ольги Коваль.

Мы от всей души поздравляем и новорожденных, и их родителей, и медиков. Здоровья, благополучия, но, главное, мира!

Источник: Львовский городской совет

Фото: Львовский городской совет

Теги
Близнецы, Львов, Медики, новонароджені
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