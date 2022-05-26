На этой неделе в родильном доме Территориального медицинского объединения №3 Львова появились на свет сразу три пары двойняшек.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета на своем официальном сайте
— Одна пара детей родилась в воскресенье, еще две – в понедельник. Помогли явиться им на свет врачи Ольга Коваль и Вальдемар Надежко вместе с медицинским персоналом Третьего ТМО Львова.
Сообщается, что малыши активно набирают вес, а их мамы благополучно восстанавливают силы в послеродовых палатах.
По словам счастливой мамы двойняшек Дениса и Даши, первого ребенка, девочку, она рожала в этом же роддоме и тоже при помощи акушера-гинеколога Ольги Коваль.
Мы от всей души поздравляем и новорожденных, и их родителей, и медиков. Здоровья, благополучия, но, главное, мира!
Источник: Львовский городской совет
Фото: Львовский городской совет