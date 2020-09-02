Идеальная вакцина против коронавируса должна соответствовать трем факторам, среди которых формирование крепкого иммунитета и отсутствие побочных эффектов.

Об этом во время брифинга 2 сентября заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, вещество должно:

формировать надежный ответ иммунитета на возбудитель;

вызывать мощный Т-лимфоцитний иммунитет;

быть без серьезных побочных эффектов.

Читайте: Украина закупит вакцины для 1,5 млн украинцев, которые находятся в группе риска

По словам Ляшко, ученые сейчас изучают свойства 33 потенциальных вакцин против коронавируса, девять из них — находятся на стадии клинических испытаний в третьей фазе. В начале прошлого месяца таких веществ было только 25.

После получения позитивных результатов вакцины утвердят и разрешат к использованию.

Вакцина против коронавируса

После распространения коронавируса ученые со всех стран стали разрабатывать вакцины, которые помогут побороть вирус. Пока в этом направлении успеха достигли США, Китай, о регистрации первого вещества заявили и в РФ, но результаты испытаний вызывают сомнения во многих специалистов.

По прогнозам, спасительная вакцина против коронавируса может появиться к концу 2020 года. В то же время, по мнению Виктора Ляшко, в Украине она будет не ранее весны 2021 года.