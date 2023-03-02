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Илону Маску отказали: в США не разрешили проводить тестирование чипов Neuralink на людях

2 марта 2023, 22:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
микрочип
Источник: Depositphotos

В США  компании Neuralink не разрешили проводить на людях тестирование микрочипа, который вживляют в человеческий мозг.

Запрос об этом в Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) компания сделала в начале 2022 года.

Регулятор высказал опасения, которые вызваны вопросами безопасности литиевой батареи устройства, возможной миграции микропроводов устройства в другие области мозга, а также возможного повреждения органа при удалении чипа.

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С 2019 года Илон Маск не менее четырех раз предсказывал, что его компания по производству медицинских устройств Neuralink вскоре начнет испытания на людях революционного мозгового имплантата для лечения трудноизлечимых состояний, таких как паралич и слепота.

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Несмотря на это решение FDA, Neuralink продолжает работать над технологией.

Источник: CNBC

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