Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что в настоящее время зарегистрировано 302 подтвержденных случая обезьяньей оспы в Англии, 10 — в Шотландии, 2 в Северной Ирландии и 3 в Уэльсе.

UKHSA настаивает на том, что риск для населения в целом остается низким, потому что вирус, который передается при тесном физическом контакте, не распространяется легко.

Однако он может жить на таких поверхностях, как простыни или полотенца.

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Людям рекомендуется обращать внимание на необычные для них высыпания или язвы. Любой человек, у которого проявляются симптомы, должен ограничить контакты с другими людьми и связаться с соответствующими службами здравоохранения.

По данным UKHSA, из 190 случаев, зарегистрированных в период с 6 по 31 мая, 111 случаев были связаны с мужчинами, которые являются геями, бисексуалами или мужчинами, имеющими половые контакты с другими мужчинами.

Большинство случаев оспы обезьян зафиксировано у людей в возрасте от 20 до 49 лет.

— Обезьянья оспа — это редкая вирусная инфекция, которая не очень легко распространяется между людьми, но может передаваться при тесном физическом контакте, таком как поцелуи, контакт кожа к коже, секс и совместное использование таких вещей, как постельное белье и полотенца, — рассказал профессор, региональный директор UKHSA по общественному здравоохранению Кевин Фентон.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в странах, где вирус обычно не обнаруживается, было зарегистрировано 780 подтвержденных случаев.

Случаи заболевания были выявлены в 27 странах, где вирус еще не является эндемичным. Большинство новых случаев зафиксированы в Европе и Северной Америке, а также небольшое количество в Мексике, Аргентине, Марокко и Объединенных Арабских Эмиратах.

Больше всего случаев в Великобритании, за ней следуют Испания и Португалия.