Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует объявить первое формальное правительственное извинение перед десятками тысяч людей за скандал с инфицированной кровью, которая стала причиной смерти 3 тыс. человек.

Последствия зараженной крови

Десятки тысяч человек были инфицированы ВИЧ и гепатитом С через зараженные продукты крови. Их использовали в медицинских процедурах с 1970-х по ранние 1990-е годы.

С 1970-х годов зараженную кровь и лекарства из ее компонентов назначали в Британии через NHS (Национальная служба здоровья).

В результате более 1 250 больных гемофилией заразились ВИЧ, а более 5 тыс. — гепатитом С. Среди инфицированных 380 детей.

Всего гепатитом С заразились более 26 тыс. человек.

Расследование

Финальный отчет по расследованию этой ситуации был представлен в понедельник, 20 мая.

Инфицированные продукты крови, в частности фактор VIII для больных гемофилией, импортировали из США.

Там донорскую кровь получали от групп высокого риска заражения ВИЧ и гематитом С.

В ходе расследования выяснили, что врачи знали о риске некоторых импортных продуктов крови, но продолжали лечить ими.

Извинения и компенсации

Правительство осуществило четырем тысячам инфицированных лиц и их партнерам промежуточные выплаты в размере £100 тыс. Однако пока не было компенсаций родителям и детям людей, умершим из-за зараженной крови.

Пострадавшие продолжают требовать справедливости, извинений и финансовой компенсации за причиненный ущерб, а юристы ожидают отчета для направления уголовного преследования в Королевскую прокуратуру.