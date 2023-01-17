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Информация о бесплатном лечении и диагностике: запущен чат-бот Календарь здоровых украинцев

17 января 2023, 14:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения анонсировало запуск чат-бота Календарь здоровых украинцев, с помощью которого можно, в частности, узнать, где можно получить бесплатное лечение или диагностику.

— Цель проекта — показать, что профилактика это не только важно, но и доступно, — говорится в сообщении Минздрава.

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Отмечается, что среди задач чат-бота:

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  • повысить осведомленность о возможностях бесплатной диагностики и лечения;
  • показать перечень медицинских услуг, финансируемых из государственного бюджета;
  • информировать о правах пациентов в целом.

Сообщается, что сервис расскажет, какие исследования и в каком возрасте следует сделать, какие из них бесплатны и как их получить.

Чат-бот может также дать индивидуальные советы, как улучшить состояние здоровья, на что обратить внимание, показать ближайшее к пользователю медучреждение, где предоставляются необходимые услуги, проводится диагностика и лабораторные исследования.

Чат-бот доступен в мессенджерах:

  • Telegram — https://t.me/CalendarUA_Bot,
  • Viber — http://www.viber.com/calendarua_bot

Источник
Минздрав
Теги
лікування МОЗ Украины Смартфон
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