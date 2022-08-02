Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Инкубаторы для перевозки новорожденных: доставлены в клиники Днепра, Запорожья и Николаева

2 августа 2022, 16:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

В областные детские клинические больницы Днепра и Николаева, а также в Запорожский областной перинатальный центр, при содействии первой леди Украины Елены Зеленской, поступили инкубаторы для новорожденных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— В последние полгода врачи часто фиксируют сложное течение родов у женщин – в основном из-за стрессов, вызванных войной. А также рождение немалого количества недоношенных детей и детей с патологиями, — говорится в сообщении.

Читайте также:
дітиНе могла дышать, не работали почки: во Львове спасли жизнь новорожденной

Сейчас смотрят

По данным ВОЗ, недоношенными в Украине рождались 9% детей. Но после полномасштабного российского вторжения таких стало почти вдвое больше.

По словам главного врача Николаевской областной детской клинической больницы Александра Плиткина, у них стабильно находится шесть-десять новорожденных в тяжелом состоянии, с низким весом – от 700 г.

— Этот инкубатор предназначен именно для безопасной транспортировки младенца внутри медучреждения. Например, малышу нужно сделать рентген, а он крошечный, всего 700-800 г, его иногда невозможно на руки взять, потому что сердце может остановиться, – объясняет руководитель медучреждения.

Напомним, что несколькими месяцами ранее Елена Зеленская передала инкубаторы с бесперебойным питанием в Криворожский перинатальный центр и Харьковский областной клинический перинатальный центр. 

Также супруги Зеленские закупили такое оборудование в Харьковскую и Запорожскую областные клинические больницы, Сумской областной клинический перинатальный центр. 

Источник
Минздрав
Теги
Лікарні Медики новонароджені Елена Зеленская
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь