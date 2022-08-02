В областные детские клинические больницы Днепра и Николаева, а также в Запорожский областной перинатальный центр, при содействии первой леди Украины Елены Зеленской, поступили инкубаторы для новорожденных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— В последние полгода врачи часто фиксируют сложное течение родов у женщин – в основном из-за стрессов, вызванных войной. А также рождение немалого количества недоношенных детей и детей с патологиями, — говорится в сообщении.

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По данным ВОЗ, недоношенными в Украине рождались 9% детей. Но после полномасштабного российского вторжения таких стало почти вдвое больше.

По словам главного врача Николаевской областной детской клинической больницы Александра Плиткина, у них стабильно находится шесть-десять новорожденных в тяжелом состоянии, с низким весом – от 700 г.

— Этот инкубатор предназначен именно для безопасной транспортировки младенца внутри медучреждения. Например, малышу нужно сделать рентген, а он крошечный, всего 700-800 г, его иногда невозможно на руки взять, потому что сердце может остановиться, – объясняет руководитель медучреждения.

Напомним, что несколькими месяцами ранее Елена Зеленская передала инкубаторы с бесперебойным питанием в Криворожский перинатальный центр и Харьковский областной клинический перинатальный центр.

Также супруги Зеленские закупили такое оборудование в Харьковскую и Запорожскую областные клинические больницы, Сумской областной клинический перинатальный центр.