В Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка установили и запустили впервые в Украине систему knopka для оказания экстренной медицинской помощи.

По сообщению Ровенского областного совета, knopka позволяет медицинскому персоналу отделения экстренной медицинской помощи вызвать специалистов определенного профиля с помощью специальной кнопки.

Больше не нужно выполнять сложные процедуры вызова — достаточно нажать на кнопку, и необходимый специалист получит оповещение на свой телефон.

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Руководитель стартапа, Иван Осадчий, объясняет, что врачу не нужно ничего делать, кроме как носить телефон с собой.

Система автоматически фиксирует присутствие врача, когда он находится в зоне до 10 метров от гаджета.

Если врач не реагирует на вызов, система автоматически уведомляет руководство больницы.

Обмен информацией происходит через облачное хранилище и Bluetooth, что минимизирует человеческий фактор и эффективно ускоряет процесс вызова врача.

Эта система специально разработана для медицинских учреждений.

В течение первых 2 суток тестирования было зарегистрировано почти 100 вызовов, и не было ни одного нарушения срока прибытия врача к пациентам в отделение экстренной медицинской помощи.

Планируется, что knopka будет установлена возле каждой кровати в палатах.

Источник: Ровенский областной совет