Челюстно-лицевые хирурги больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова прооперировали редкую патологию, синдром Игла, и вернули 78-летней львовянке способность есть, спать и жить без боли.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Марию Лещак в любой момент мог поразить инсульт, а каждое ее утро на протяжении последних пяти лет начиналось с обезболивающего, — пишут медики.

По их словам, это уже вторая такая операция в больнице Святого Пантелеймона.

Отмечается, что женщина обратилась к невропатологу с выраженным болевым синдромом в области головы и шеи. Тот сначала направил больную на компьютерную томографию, а после этого — к специалистам по челюстно-лицевой хирургии.

Обследование выявило: у женщины – синдром Игла – аномалия, при которой изменяется положение, форма и размер шиловидного отростка, отходящего от височной кости головы. Причина — окостенение шилоподъязычной связки.

— Мария страдала от постоянной боли, не могла есть, спать, а впоследствии и двигаться. Скачки давления спровоцировали прединсультное состояние, а из-за длительного отсутствия сна начались психические расстройства, — пишут медики.

По их словам, было принято решение оперировать безотлагательно.

Отмечается, что отросток размещен в анатомически сложном месте: там проходит сонная артерия, много сосудов и лицевой нерв, который отвечает за мимику лица.

— Каждое движение хирурга — опасность. Однако наши специалисты сработали на отлично, — сообщают сотрудники клиники.

Челюстно-лицевые хирурги удалили аномальный отросток длиной 5 см без повреждения важных структур.

Медики сообщают, что со времени вмешательства прошло уже две недели. Женщина больше не нуждается в обезболивающих таблеток, она снова хорошо спит и наконец улыбается.

Источник: Первое медобъединение Львов