Скорая доставила во львовскую городскую детскую больницу 8-летнего мальчика, у которого диагностировали инсульт. В отделении интенсивной терапии и реанимации врачам удалось стабилизировать его состояние.

— Мальчик находится в состоянии средней тяжести. Сегодня переведен в нейрохирургическое отделение. Неврологические показатели улучшаются, в частности наблюдаются некоторые признаки восстановления двигательной активности, — сообщили в больнице.

Святослав рос активным, занимался спортом и не был болезненным. Он редко жаловался на головные боли и не страдал головокружением. Но как оказалось, у него была врожденная аномалия сосудов, о которой даже родители узнали уже после инсульта.

– В воскресенье утром сын во сне начал как-то странно не то плакать, не то стонать. Муж повернул его на бок и тут началась рвота, он не мог самостоятельно стоять, говорить и мы сразу вызвали скорую. Уже в больнице мы узнали, что у Святослава инсульт, – сообщила Светлана.

Детские инсульты, к сожалению, не такая уж редкая вещь, рассказал детский нейрохирург Тарас Микитин. Ежегодно только во львовскую городскую детскую больницу с инсультами (ишемическими и геморрагическими) попадает до 20 детей.

Причины, вызывающие инсульты, разные, но часто случаются сосудистые аномалии. Их обнаруживают, по большей части, случайно во время обследований, или во время инсультов.

Святослава будут оперировать не раньше, чем через 14-21 день. Раньше – опасно. Тактику операции еще не определили, нейрохирурги примут решение перед подготовкой к хирургическому вмешательству.

Родители Святослава благодарны всем, кто помогает семье. Около 50 доноров сдали для него кровь, некоторые поддерживают их морально, некоторые финансово.

Родители Святослава советуют больше обращать внимание на жалобы детей.