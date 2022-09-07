У американской ведущей теленовостей появились симптомы инсульта в прямом эфире. Ее коллеги бросились на помощь.

Джули Чин, ведущая KJRH, филиала NBC в Талсе, штат Оклахома, поблагодарила своих коллег за то, что они помогли ей немедленно обратиться за медицинской помощью, и сказала, что выздоравливает.

Джули Чин, телеведущая из Оклахомы, рассказывала зрителям о событии, связанном с запуском ракеты Артемида-1, когда ей вдруг стало трудно говорить.

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— Извините, — сказала госпожа Чин, запнувшись на своих словах. — Сегодня утром со мной что-то происходит, и я извиняюсь перед всеми.

К счастью, ее коллеги поняли, что г-жа Чин нуждается в неотложной медицинской помощи, и сразу же позвонили в службу 911. Их быстрые действия оказались критически важными, поскольку телеведущая испытала то, что позже врачи назвали, скорее всего, началом инсульта.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, каждый год более 795 тыс. человек в Соединенных Штатах переносят инсульт, а это означает, что у кого-то он случается примерно каждые 40 секунд, а кто-то умирает от одного инсульта примерно каждые три с половиной минуты.

Инсульты наиболее распространены среди пожилых людей, но данные за 2014 год показали, что по крайней мере 38% людей, госпитализированных по поводу инсульта, были моложе этого возраста.

Доктор Нил Шварц, директор программы по борьбе с инсультом у молодых в Стэнфордском центре инсульта, сказал в интервью, что у г-жи Чин могла быть транзиторная ишемическая атака, которая может имитировать инсульт.

При ТИА, как ее называют, приток крови к мозгу восстанавливается быстрее, что часто предотвращает повреждение головного мозга, которое может возникнуть при инсульте. По словам доктора Шварца, трудно точно определить, скольким людям ежегодно ставится диагноз ТИА, потому что для него не существует окончательного теста.

— Мы считаем, что при T.I.A. нужна неотложная медицинская помощь, как при инсульте», — сказал доктор Шварц. — Это дает врачам возможность вмешаться до того, как у кого-то действительно разовьется инсульт.

Вместо того, чтобы ложиться спать или ждать понедельника при странных симптомах нужно позвонить своему врачу.