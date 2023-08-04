35-летняя Эшли Саммерс, отдыхая на пляже с семьей, выпила четыре бутылки обычной столовой воды и, вернувшись домой, умерла прямо в своем гараже.

Врачи констатировали отек мозга и поначалу никак не могли определить причину.

Но узнав, что в жару Эшли опорожнила 4 пол-литровые бутылки воды за 20 мин., поняли, что речь может идти о редком отравлении водой. Причем водой качественной и проверенной.

— Отравление может произойти из-за того, что в организм одномоментно поступает слишком много воды и недостаточно натрия, — сказал доктор Блейк Фроберг, токсиколог из IU Health.

Симптомы интоксикации водой — плохое самочувствие, мышечные болезненные спазмы, тошнота и головная боль.

Доктор Фроберг говорит, что это редкое явление, но в летние месяцы, особенно в жару, может возникать и приводить к печальным последствиям.

— Если вы работаете на улице или проводите время на пляже, убедитесь, что вы пьете жидкость, которая содержит электролиты, натрий и немного калия, — говорит доктор Фроберг.

35-летняя Эшли Саммерс была посмертным донором органов и при жизни пожертвовала свое сердце, печень, легкие, почки и часть своей костной ткани.

Женщина помогла спасти жизни пяти человек.

Источник и фото: Wrtv