Украинские врачи приняли участие в стажировке в США для улучшения качества жизни раненых. Проблема хронической боли стала серьезным вызовом для медиков Украины, поскольку большое количество защитников нуждается в качественной терапии боли.

Жизнь без боли по новому методу

Благодаря сотрудничеству Христианской медицинской ассоциации (ХМА), правительства Нидерландов и компании Hospitainer группа специалистов клинической больницы Феофания отправилась в клинику Мейо (штат Флорида, США). Это заведение является одним из немногих в мире, специализирующееся на инвазивном лечении боли.

Во время стажировки украинские врачи получили новые навыки и ознакомились с новейшими методиками, в частности периферической стимуляции спинного мозга, которая эффективно способствует уменьшению синдрома боли.

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Председатель Христианской медицинской ассоциации (ХМА) Рудольф Мигович, выразил надежду, что такое сотрудничество поможет украинским врачам улучшить качество лечения хронических болей у раненых военных.

Источник: Христианская медицинская ассоциация (ХМА)