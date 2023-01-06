Еще 17 украинцев, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, эвакуированы в европейские клиники на специализированное лечение. Их приняли в медучреждениях Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии.

Отправка на лечение за границу осуществляется практически ежедневно. Ведь продолжаются постоянные боевые действия, обстрелы и повреждения инфраструктуры.

В составе последней группы пациенты с минно-взрывными травмами. Среди них есть люди из Киевской, Житомирской, Харьковской, Винницкой и прифронтовых территорий, которые пострадали в результате вражеских обстрелов. Также в группе есть гражданские лица с онкологическими заболеваниями. Все они нуждаются в специализированном лечении и последующей реабилитации.

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Пациентов сопровождают родственники или близкие, учитывая потребность в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния, а также для последующего послеоперационного ухода.

Напомним, что международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины обеспечивают транспортировку пациентов от больницы на прифронтовой территории через медицинский хаб во Львове до аэродрома в Польше.

Фото: Минздрав