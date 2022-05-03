В свои 12 лет Кира Обеденская пережила немало. Почти сразу же после ее рождения умерла мама. Отец, спортсмен, капитан сборной по водному поло Евгений Обединский, воспитывал двух дочерей сам. У Киры была очень тесная связь с отцом, поэтому его смерть стала для нее тяжелым испытанием.

Когда начались постоянные обстрелы Мариуполя, Кира с отцом и его девушкой Анной пряталась в квартире. Периодически бегали в соседний дом, потому что там была печь и можно было погреться или приготовить еду. За водой отец ходил сам. Кира из квартиры не выпускали. Только однажды за все это время она была на улице.

Жители дома, в котором они жили, организовали дежурство, чтобы во время бомбардировки можно было быстро погасить пожар. Каждые два часа дежурило два человека.

17 марта начался обстрел, это было дежурство Евгения. Он с Анной был на балконе, когда его застрелили оккупанты. Анна осталась в живых.

С этого времени Кира с ней находились в подвале. 25 марта мариупольцы решили бежать из города. Кира взяла самую дорогую вещь для нее – отцовский мобильный телефон.

Беглецы, а с ними было еще пятеро взрослых и детей, отправились в опасное путешествие. К ним прибилась большая собака.

Подружка Киры зацепила растяжку. Именно пес принял на себя всю силу взрыва и спас людей. Но Кира получила ранение. Ее лицо было в крови. Девочку посадили в машину, направлявшуюся к оккупированному Мангушу. Оккупанты забрали Киру и на скорой отвезли ее в Донецк. Там в больнице из ее уха достали осколок мины.

Дедушка Киры, живущий в Киеве, узнал, что внучка жива и хотел ее вернуть домой. Но оккупанты сначала угрожали ему, что отправят девочку в детский дом в России.

К счастью, ее удалось освободить. Дедушка преодолел невероятный маршрут, чтобы спасти внучку: из Киева поездом в Польшу, оттуда самолетом в Турцию, затем на Москву, поездом в остов и на машине в Донецк.

Пока девочка лечится в НДСЛ Охматдет в Киеве. Здесь о ней заботятся. Она не отпускает от себя дедушку, улыбается и не выпускает из рук самое большое сокровище – отцовский мобильник. Это единственная вещь, напоминающая ей о папе.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет