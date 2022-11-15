Как сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций, сегодня, 15 ноября 2022 года, количество жителей Земли достигло отметки в восемь миллиардов человек.

— Это историческая веха в развитии человечества, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет. Прогнозируется, что человечество достигнет отметки в 9 млрд к 2037 году.

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Как отмечают эксперты ООН, такой беспрецедентный рост — результат увеличения продолжительности жизни, связанного с развитием здравоохранения и медицины, а также сохранения в ряде стран высокого уровня рождаемости.

Сообщается, что страны с самым высоким уровнем рождаемости, как правило, имеют самый низкий доход на душу населения. Таким образом, глобальный прирост населения со временем все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых — страны Африки к югу от Сахары.

Источник: ООН