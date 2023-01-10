Ивану 35. Во время минометного обстрела за секунду увидел, как оторвало ноги.

— Тогда подумал: вернусь ли я домой живым, — говорит Иван. — Постоянно чувствовал присутствие смерти.

В больнице Мечникова в Днепре хирурги и другие специалисты сделали все, что могли. Как оказалось, они могут многое.

Валентина Лисничая, заведующая реанимацией сепсиса Мечникова, изо дня в день вытаскивает раненых с того света. Ивану перелили более шести литров крови.

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Когда Иван пришел в себя после операции в реанимации, то называл имя жены и дочери.

– Когда они встретились, он купался ее в глазах, гладил волосы рукой, – вспоминает гендиректор больницы Сергей Рыженко.

Наталья искала его, пыталась связаться.

— Я всегда верила, что мы будем вместе навсегда, несмотря на то, что с ним стало. — сказала она. — Все мечты, все ночи только о нем.

Сегодня Иван уже без аппарата ИВЛ, дышит самостоятельно, улыбается, шутит с родными. Несмотря на то, что в реанимации, сжимает зубы и скрывает внутреннюю боль.

— Мне суждено было выжить и на нуле, и здесь. Я сегодня счастлив. И я не герой, я такой, как все украинцы. Потому что мы все вместе.

Сергей Рыженко уверен, что дальше у них все наладится.

Источник: Сергей Риженко

Фото: Сергей Риженко