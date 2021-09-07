Украина может выйти из зеленой зоны эпидемической опасности уже в первой половине сентября.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 7 сентября.

По его словам, в KSE и ранее прогнозировали, что в течение первой половины сентября Украина выйдет из зеленой зоны. После этого появился комментарий Министерства здравоохранения о том, что страна может перейти в желтую зону, ведь выполнены все предпосылки для этого.

Ганичеко рассказал, что Минздрав уже направил ходатайство, чтобы национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собралась и зафиксировала выход Украины из зеленого уровня.

— Вероятнее всего, этот выход состоится с понедельника, это опять же в соответствии с комментариями Минздрава, и это вполне соответствует тому, как мы видим развитие событий, — отметил он.

Глава KSE добавил, что сценарий, который реализуется в третьем квартале, близок к желтому сценарию.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее сообщил, что с 13 сентября Украина может перейти в желтую зону эпидемической опасности.

Таким образом в стране введут дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются массовых мероприятий. В то же время транспорт будет работать в обычном режиме.

Источник: KSE