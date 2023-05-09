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С октября 2021 года: украинцы получили более 14 млн электронных больничных

9 мая 2023, 09:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
комп'ютер
Источник: Pixabay

С октября 2021 года украинцы получили более 14,34 млн электронных больничных, что безусловно свидетельствует об эффективности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Электронный больничный формируется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности, которое врач создает в электронной системе здравоохранения, — напомнили в ведомстве.

Такой подход позволяет разграничить медицинский и социальный процесс: врач отвечает только за лечение пациента, а социальная сторона обеспечивает оформление и начисление выплат в связи с временной потерей трудоспособности.

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Что не менее важно – это существенно упрощает жизнь пациентов, ведь теперь не нужно думать о многочисленных кабинетах, справках и подписях, снова идти к врачу, если больничный оформлен неверно, а после выздоровления еще и нести бумажки в бухгалтерию работодателя.

Все, что нужно сейчас – сконцентрироваться на собственном выздоровлении.

Алгоритм оформления е-больничного:

  • необходимо обратиться к врачу, который на основании осмотра сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности;
  • после этого пациент получает смс-сообщение с номером медицинского заключения. Если смс не пришло – предоставьте врачу актуальный номер телефона для изменения метода аутентификации;
  • после этого медицинское заключение автоматически попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании имеющихся данных будет сформирован е-больничный;
  • пациент получит смс-сообщение от Пенсионного фонда с номером больничного. Если смс не пришло – зарегистрируйтесь на портале Пенсионного фонда (или в приложении) и выберите способ информирования через смс-сообщение в личном кабинете;
  • проинформируйте своего работодателя о периоде нетрудоспособности, позвонив по телефону или отправив ему номер больничного. В свою очередь работодатель в кабинете страхователя на портале ПФУ пересмотрит листок нетрудоспособности и через 7 дней после даты его закрытия может оплатить его:
  • просмотреть свои записи о временной нетрудоспособности можно в личном кабинете застрахованного лица на Портале пенсионного фонда;
  • если вы заболели, находясь за границей, вы можете дистанционно обратиться к своему семейному или лечащему врачу или по возвращении в Украину. 

Источник
Минздрав
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