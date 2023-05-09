С октября 2021 года украинцы получили более 14,34 млн электронных больничных, что безусловно свидетельствует об эффективности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Электронный больничный формируется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности, которое врач создает в электронной системе здравоохранения, — напомнили в ведомстве.

Такой подход позволяет разграничить медицинский и социальный процесс: врач отвечает только за лечение пациента, а социальная сторона обеспечивает оформление и начисление выплат в связи с временной потерей трудоспособности.

Что не менее важно – это существенно упрощает жизнь пациентов, ведь теперь не нужно думать о многочисленных кабинетах, справках и подписях, снова идти к врачу, если больничный оформлен неверно, а после выздоровления еще и нести бумажки в бухгалтерию работодателя.

Все, что нужно сейчас – сконцентрироваться на собственном выздоровлении.

Алгоритм оформления е-больничного: