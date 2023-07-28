Бучанская община одна из первых реализует проект по гуманитарной доставке грузов беспилотниками, которые будут иметь желто-голубую маркировку и красные крылья.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

– БПЛА будут снижаться до 20-40 м и сбрасывать грузы в желто-голубых боксах на парашюте в определенной зоне с точностью приземления до 5-10 м, — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники — белого цвета с красными крыльями (размах крыла – 3 м) и желто-голубой маркировкой на нижней части корпуса. Они могут летать несколько раз в день в светлое время суток на высоте 100-300 м – звук у них почти отсутствует.

В горсовете уверяют, что технология очень безопасна и надежна: полеты координируются с военными подразделениями региона в режиме реального времени.

Проект доставки гуманитарных грузов реализуется при поддержке международных партнеров исключительно для оперативной логистики медицинских препаратов.

Источник: Бучанский горсовет