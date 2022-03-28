В Испании с сегодняшнего дня, с 28 марта, два года спустя с момента объявления пандемии Covid-19, коронавирусная инфекция практически приравнивается к обычному эндемическому заболеванию вроде гриппа.

Теперь тот, кто заразился вирусом Sars-CoV-2 и у кого не проявились симптомы заболевания, а если и проявились, то в легкой форме, сможет продолжать вести обычный образ жизни. Соблюдение режима домашней изоляции не будет для него обязательным.

Только на тех, кто находится в группе риска, будут по-прежнему распространяться прежние требования. Речь идет о гражданах старше 60 лет, людях с ослабленным иммунитетом, а также беременных женщинах и медицинских работниках.

Единственное, что осталось от некогда радикальных мер, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, это обязательное ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте — автобусах, поездах, самолетах.

Эпидемиологическая ситуация в Испании, которая сильно пострадала в начале пандемии коронавируса, в последнее время значительно улучшилась. Семидневный показатель распространения Sars-CoV-2 в минувшую пятницу составил в среднем по стране 227 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей. Для сравнения: в Германии этот показатель превышает сейчас 1 700 случаев.