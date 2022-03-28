Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Изоляция уже не обязательна: в Испании Covid-19 приравняли к обычному сезонному заболеванию

28 марта 2022, 11:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Испании с сегодняшнего дня, с 28 марта, два года спустя с момента объявления пандемии Covid-19, коронавирусная инфекция практически приравнивается к обычному эндемическому заболеванию вроде гриппа.

Теперь тот, кто заразился вирусом Sars-CoV-2 и у кого не проявились симптомы заболевания, а если и проявились, то в легкой форме, сможет продолжать вести обычный образ жизни. Соблюдение режима домашней изоляции не будет для него обязательным.

Только на тех, кто находится в группе риска, будут по-прежнему распространяться прежние требования. Речь идет о гражданах старше 60 лет, людях с ослабленным иммунитетом, а также беременных женщинах и медицинских работниках.

Читайте также:
Изоляция уже не обязательна: в Испании Covid-19 приравняли к обычному сезонному заболеваниюКак предотвратить заражение детей коронавирусом — Минздрав

Единственное, что осталось от некогда радикальных мер, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, это обязательное ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте — автобусах, поездах, самолетах.

Эпидемиологическая ситуация в Испании, которая сильно пострадала в начале пандемии коронавируса, в последнее время значительно улучшилась. Семидневный показатель распространения Sars-CoV-2 в минувшую пятницу составил в среднем по стране 227 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей. Для сравнения: в Германии этот показатель превышает сейчас 1 700 случаев.

Источник
Deutsche Welle
Теги
Испания , эпидения , Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь