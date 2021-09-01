В начале осени, 1 сентября, в Украине стартует новый учебный год. Но учитывая распространение коронавируса в стране, ученикам и учителям придется соблюдать ряд карантинных правил и механизмов реагирования.

Об этом свидетельствует постановление главного санитарного врача Игоря Кузина. Согласно документу, в случае выявления признаков острой респираторной болезни у школьника, а также в отсутствие родителей, ребенок должен надеть маску.

Учитель обязан сообщить администратору школы и медработнику о признаках болезни у ребенка. Школа проинформирует родителей школьника. Затем они решают, необходимо ли обращаться в учреждения здравоохранения.

Также школьника с симптомами коронавируса изолируют в специально отведенном помещении заведения. После того, как ребенок уйдет из помещения, там должны провести дезинфекцию висококонтактних поверхностей и проветрить его.

Если же у ребенка подтвердился коронавирус, все ученики, которые находились с больным в одном помещении, должны отправиться на самоизоляцию.

Кроме того, при входе в учебное заведение преподаватели и школьники обязаны надевать защитную маску. Это правило также касается и родителей учеников.

Однако во время занятий дети могут не придерживаться масочного режима. Но в случае передвижения между помещениями в школе маски надевать все же придется. Исключением являются ученики 1-4 классов, ведь им разрешается не использовать средства защиты.

В Минздраве рекомендуют преподавателям надевать защитные щитки во время проведения уроков. Они многоразовые, поэтому их необходимо дезинфицировать.

В КГГА родителям запретят посещать учреждения образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на Сovid-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения. Запрет будет действовать во всех зонах карантина. Подробнее о карантинных мерах в школах — читайте на Фактах ICTV.