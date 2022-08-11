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Израиль выразил готовность принять участие в протезировании украинских военных

11 августа 2022, 16:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Кличко

Израиль будет принимать раненых украинских защитников, в частности, тех, кто нуждается в протезировании. Также в стране готовы помочь с лечением и детей с онкологией из Украины.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко.

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Сообщается также, что посольство Израиля в Украине передало Киеву 50 тыс. свертков готового питания с нагревающими элементами, которые столица передаст на нужды ВСУ.

— Такая помощь – реализация договоренности столицы и посольства Израиля в Украине. Все наборы продовольствия готовились в Польше, — рассказал Виталий Кличко.

Выражая благодарность Израилю за поддержку, мэр также отметил, что в рамках проекта Mashav проходит подготовка наших специалистов-психологов для работы с пострадавшими от войны украинцами.

Фото: КГГА

Источник
КГГА
Теги
Израиль Виталий Кличко Протези українські військові
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