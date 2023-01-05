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Идут в лобовую как зомби: эксперт допускает применение наркотиков в армии РФ

5 января 2023, 11:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
солдати
Источник: Pexels

В армии РФ и особенно в так называемой группе Вагнера, возможно, практикуется прием наркотиков для снижения болевого порога и страха смерти у солдат. Такое предположение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в своем YouTube-канале.

По его словам, РФ является одним из главных в мире транзитеров наркотических веществ и даже стала площадкой бартерного обмена одних наркотиков на другие.

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— Вполне возможно, они дают им какие-то стимуляторы, которые опускают планку болевого порога, планку страха. Потому что действительно есть примеры, говорят наши солдаты из Бахмута, когда последнего наступающего они срезают в пяти метрах от пулемета, – говорит Жданов.

Военный эксперт отметил, что зафиксировано много подобных примеров, когда наступающие россияне не боятся ни плотного пулеметного, ни артиллерийского огня. По его словам, в таких ситуациях российских солдат можно остановить, только убив или покалечив.

Источник
УНИАН
Теги
Наркотики
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