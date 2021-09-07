В Винницкой области троих детей с острым отравлением госпитализировали в реанимацию. Из них две сестры в возрасте 4 и 13 лет умерли, а 12-летний мальчик из этой же семьи находится в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Дети, попавшие в больницу, были из многодетной семьи из села Крутогорб.

Их направили в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом.

Когда врачи оказывали им помощь, две девочки умерли – одна 5 сентября, а другая — 6 сентября. Мать детей рассказала полицейским, что до госпитализации они ели грибы и лесные ягоды.

Состояние 12-летнего пациента стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медиков.

Сейчас полиция расследует смерть детей по ст. ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Точную причину смерти должна установить комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Также полицейские проверяют профессиональность действий врачей.

Недавно в Ивано-Франковской области на День знаний отравились 19 человек. Из них 18 детей и один взрослый. Врачи определили диагноз больных – острый гастроэнтерит. Пациенты находились в состоянии средней тяжести.

Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).