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Шел домой, а попал под обстрел россиян: в Херсоне полиция спасла подростка, который истекал кровью

26 января 2024, 18:53
Марина Мелехова редактор
обстріл, Херсон, поліція

Во время выполнения боевого задания полицейские Херсона спасли подростка, который получил осколочное ранение ноги в результате очередного обстрела российского врага.

Истекал кровью

Услышав крики и приблизившись к источнику звука, бойцы КОРД нашли 16-летнего парня с серьезной травмой ноги. Каждая секунда была решающей, поскольку пострадавший истекал кровью.


Спецназовцы вызвали скорую медицинскую помощь, применили турникет на поврежденную конечность для остановки кровотечения и контролировали его состояние до приезда медиков.

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Врачи скорой забрали травмированного подростка в медучреждение. Сейчас парень находится в больнице.

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Источник
Нацполиция
Теги
Война в Украине медична допомога Новости Херсона Полиция Травма
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