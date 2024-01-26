Во время выполнения боевого задания полицейские Херсона спасли подростка, который получил осколочное ранение ноги в результате очередного обстрела российского врага.

Истекал кровью

Услышав крики и приблизившись к источнику звука, бойцы КОРД нашли 16-летнего парня с серьезной травмой ноги. Каждая секунда была решающей, поскольку пострадавший истекал кровью.



Спецназовцы вызвали скорую медицинскую помощь, применили турникет на поврежденную конечность для остановки кровотечения и контролировали его состояние до приезда медиков.

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Врачи скорой забрали травмированного подростка в медучреждение. Сейчас парень находится в больнице.