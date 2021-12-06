По данным местной полиции, армейский отряд по разминированию срочно был вызван в госпиталь после того, как туда был госпитализирован мужчина, в анусе которого застрял снаряд времен Второй мировой войны.

— Предмет был удален до прибытия полиции. А потом уже вместе с ними врачи связались с армейской группой по обезвреживанию боеприпасов, — заявили власти, подтвердившие, что снаряд не был боевым.

Инцидент подтвердили в агентстве минобороны Великобритании.

Сообщается, что пострадавший, с его слов, поскользнулся и упал на 2,2-дюймовый снаряд для противотанковых артиллерийских орудий времен Второй мировой войны. Заряд был из его личной коллекции памятных вещей военных лет.

Представитель больницы заявил, что, как и в случае любого инцидента, связанного с боеприпасами, были соблюдены соответствующие протоколы безопасности, чтобы гарантировать отсутствие риска для пациентов, персонала или посетителей медучреждения.