Кабачки можно готовить как отдельное блюдо: жареные, запеченные на гриле, а можно их нафаршировать. Чем? Да чем угодно: овощами орехами, рисом, творогом или сыром.

Если для начинки кабачком смешать творог с твердым сыром, получится мягкая и пикантная масса, считает шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

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2 кабачка

200 г творога

100 г сыра моцарелла

по вкусу соль и перец

Разогрейте духовку до 180 градусов. Кабачки помойте и разрежьте вдоль на две части. При помощи ложки извлеките мякоть.

В миске смешайте творог и тертую моцареллу до однородного состояния, посолите и поперчите. Наполните творожной смесью кабачки и отправьте в духовку на 20 минут.

Подавать можно горячими или остывшими.