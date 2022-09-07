Кабачки можно готовить как отдельное блюдо: жареные, запеченные на гриле, а можно их нафаршировать. Чем? Да чем угодно: овощами орехами, рисом, творогом или сыром.
Если для начинки кабачком смешать творог с твердым сыром, получится мягкая и пикантная масса, считает шеф Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
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Разогрейте духовку до 180 градусов. Кабачки помойте и разрежьте вдоль на две части. При помощи ложки извлеките мякоть.
В миске смешайте творог и тертую моцареллу до однородного состояния, посолите и поперчите. Наполните творожной смесью кабачки и отправьте в духовку на 20 минут.
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Подавать можно горячими или остывшими.
Источник: Евгений Клопотенко