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Кабмин продлил Covid-карантин в Украине до конца июня

25 апреля 2023, 18:20
Валентина Андрейко журналіст
карантин
Источник: Depositphotos

30 апреля нынешнего года должен был бы закончиться карантин, в очередной раз продленный в Украине в связи с пандемией коронавирусной болезни.

Однако Кабинет министров принял решение продлить карантин еще на два месяца — до 30 июня.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

По его словам, правительство внесло изменения в два документа — в распоряжение Кабмина О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации и в постановление Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом.

Поэтому до 30 июня продлен и режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины, а также карантин и ограничительные противоэпидемические меры на всей территории Украины.

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Источник: Тарас Мельничук

Теги
Кабмин Карантин Коронавирус Covid-19
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