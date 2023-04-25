30 апреля нынешнего года должен был бы закончиться карантин, в очередной раз продленный в Украине в связи с пандемией коронавирусной болезни.

Однако Кабинет министров принял решение продлить карантин еще на два месяца — до 30 июня.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

По его словам, правительство внесло изменения в два документа — в распоряжение Кабмина О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации и в постановление Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом.

Поэтому до 30 июня продлен и режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины, а также карантин и ограничительные противоэпидемические меры на всей территории Украины.

Источник: Тарас Мельничук