Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой — Ляшко

23 февраля 2022, 19:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин
Источник: Depositphotos

Кабинет министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции и установлении приложения Вдома или обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы и не имеющих документа о прививках, отрицательного теста на Covid-19 или справки о выздоровлении.

Соответствующие изменения в постановление КМУ №1236 были приняты правительством 23 февраля 2022 года.

— Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь “ковидные” документы: желтый или зеленый Covid-сертификат, документ о результатах тестирования на Covid-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса, — подчеркнул министр.

Также правительством отменен запрет пересекать государственную границу Украины иностранцам, прибывшим из стран Южной Африки.

Ранее эта норма действовала в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Читайте также:
Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой — ЛяшкоС 1 марта новые Covid-правила: что необходимо для въезда в ЕС

Граждане Украины, которые находились в этих странах более семи дней, после приезда должны были идти на обязательную самоизоляцию. Такая норма также была отменена.

Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время некоторые карантинные ограничения в Украине могут быть отменены. Но какие именно ограничения собираются отменять, министр не уточнил.

В некоторых странах Европы отменены карантинные ограничения, даже ношение масок. Но, как заметил министр охраны здоровья Виктор Ляшко, это произошло в странах с высоким уровнем вакцинации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь